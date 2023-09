"Premi, Leone d'oro" a Siracusa della Confesercenti

Giovedì prossimo, 21 settembre, decima edizione del “Premio Leone d’Oro“ , organizzato dalla FIPAC, la Federazione dei Commercianti Pensionati aderenti alla Confesercenti , di cui è presidente Arturo Linguanti .

La consegna dei premi avverrà a partire delle ore 9,30 di giovedì 21 settembre prossimo presso la Camera di Commercio di Siracusa alla presenza dei vertici nazionali, regionali e locali di Confesercenti fra cui il presidente provinciale di Confesercenti Siracusa Giuseppe Vasques, il Presidente nazionale Fipac Pierluigi Piccioli e il Presidente regionale Fipac On Angelo Capitummino

Parteciperanno anche autorità politiche ed istituzionali locali.

Varie le motivazioni per il premio che sarà consegnato a personalità del mondo della imprenditoria e delle professioni, per lo più in pensione, che nella loro attività e carriera si sono distinti per risultati, progetti e attività che hanno dato lustro a Siracusa e all’impresa locale.