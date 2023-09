Biblioteche e fondo librario domani in Consiglio comunale a Siracusa

Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula domani, martedì 19 settembre, alle 18.

Tre i punti all’ordine del giorno: la mozione a firma del capogruppo di “Insieme” Ivan Scimonelli su “Zone 30 e rifacimento della segnaletica stradale, sulla modifica delle zone di carico e scarico, e sulla presenza della Polizia municipale durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole”; a seguire la nomina dei due Consiglieri componenti la Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Appello per il biennio 2024/25; infine l’Ordine del giorno del Gruppo consiliare del Pd avente ad oggetto “Biblioteche e fondo librario”.