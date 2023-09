Dopo 3 anni riapre a Rosolini l'asilo nido comunale

Lunedì prossimo si riapriranno dopo 3 anni i cancelli dell'asilo nido comunale di Rosolini "Eliana Migliore", nel plesso del Sacro Cuore. La scuola accoglierà 24 bambini da 0 a 3 anni.

Per il sindaco Giovanni Spadola si tratta di un successo frutto del lavoro svolto dall'assessora alla Pubblica Istruzione, Lucia Piazzese e dal responsabile del settore, Orazio Candido, che negli ultimi mesi hanno seguito l'iter burocratico per la riapertura dell'asilo. Ed è la stessa Piazzese a spiegare che l'asilo di Rosolini è rientrato nel progetto 'Garantire l'infanzia' finanziato con un decreto legge, il 65/17.

" L'asilo nido adesso rientra nel circuito dei finanziamenti regionali ed ogni anno ci saranno le risorse per accogliere i bambini ed aiutare le mamme che lavorano - dice Lucia Piazzese -. E' stato tra l'altro finanziato un progetto per la ristrutturazione e l'ampliamento della struttura. Fra sei mesi dovranno essere avviati i lavori. Ai genitori dei bambini che frequenteranno la scuola - prosegue Piazzese - verrà dato anche un vaucher che servirà ad abbassare la retta che si paga in base al reddito".

Il progetto 'Garantire l'infanzia' a Rosolini darà anche occupazione. Lavoreranno educatori, ausiliari ed una cuoca". Venerdì alle 10,30 è prevista l'inaugurazione dei locali di via Rossini che sono stati disinfestati, derattizzati e sanificati. Mentre lunedì suonerà la prima campanella. L'asilo nido rimarrà aperto fino alle 14.