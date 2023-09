Caos e fughe al Centro di Porto Empedocle: niente bus per i migranti

Un centinaio di migranti sono fuggiti dalla struttura del molo di Porto Empedocle, dove erano stati portati in attesa di essere trasferiti in altre strutture dell'isola. Da ieri ci sono oltre mille migranti che provano ad allontanarsi e le forze dell'ordine non stanno riuscendo a fronteggiare del tutto la situazione. Alla luce di questo problema e della difficolta' di trovare dei pullman per gli spostamenti sono stati stoppati, per il momento, i trasferimenti da Lampedusa a Porto Empedocle.

Trecento dei 1.200 migranti, sistemati nelle tensostrutture di Porto Empedocle, verranno trasferiti entro oggi con i pullman di cui la Prefettura diAgrigento è riuscita a trovare disponibilità. Dopo l'incidentestradale di venerdì, lungo l'autostrada A1, all'altezza dello svincolo di Guidonia Montecelio e l'allacciamento diramazioneRoma Nord in cui sono morti due autisti del bus di linea che trasportava migranti, le ditte di autolinee non danno però più piena disponibilità ad effettuare i trasferimenti di migranti.