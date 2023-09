Landini a Palermo: " Su fisco e pensioni da governo solo tavoli finti"

"I tavoli che ci sono stati finora con il governo sono finti e non servono a nulla, perché l'esecutivo non ha la volontà di aprire una trattativa per adesso luce non l'ha avuta". Così Maurizio Landini a Palermo, a margine dell'iniziativa "Insieme per la Costituzione".

"Siamo stati ai tavoli sulle pensioni, ma sono finti - aggiunge - non si è discusso di nulla. Non si stanno mettendo risorse. Anche sus anità e sicurezza mancano gli stanziamenti e si continua a morire. Sul fisco il governo ha fatto votare il Parlamento con una legge delega e non ha aperto una trattativa con i sindacati che chiedono il rinnovo dei contratti" .

"Siamo un Paese che ha ben altre priorità e problemi da affrontare. In Sicilia buona parte del sistema ferroviario è a binario unico, c'è un problema di mobilità e di come valorizzare turismo e agricoltura. Da nostro punto di vista non si risolve il problema con grandi opere di cui è dubbia la tenuta anche ambientale. Oggi mancano infrastrutture fondamentali, penso ai tanti disastri che stanno accadendo, e osservo che non si stanno utilizzando i fondi europei per fare questi investimenti". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a Palermo.