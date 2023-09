Pizze e bibite gratis a 150 giovani migranti al Tensostatico di Rosolini

- Il grande cuore della gente di Rosolini si è stretto attorno ai 150 migranti minori ospiti nel Tensostatico messo a disposizione dal Comune. Un pizzaiolo del luogo, Vitaliano Fronterrè, ha deciso di preparare le pizze da offrire gratuitamente agli ospiti arrivati dall'Africa. Anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, ha partecipato all'organizzazione della cena della solidarietà, con l'azienda di famiglia. Il primo cittadino ha provveduto a mettere a disposizione dei migranti, tovagliato e bibite rigorosamente analcoliche da accompagnare alle pizze. Al Tensostatico tutto si è svolto sotto lo sguardo vigile della Croce Rossa italiana e delle associazioni di Rosolini. Presenti al Tensostatico anche i volontari della Misericordia, Caritas, i gruppi scout e le parrocchie per effettuare il servizio d'ordine e distribuire le pizze e le bibite. Grande la gioia tra i giovani africani, che hanno applaudito all'iniziativa, intonando anche canti della loro terra. Il sindaco ha annunciato che la struttura sportiva verrà dotata di un servizio wifi.

"Faremo un delibera di giunta per mettere a disposizione dei migranti la rete Internet. Nel nostro piccolo - dice Spadola - dobbiamo cercare di far dimenticare nel migliore dei modi l'odissea del viaggio. Dovranno portarsi con sé un buon ricordo di Rosolini. Stasera ho visto questi giovani un po' meno fortunati dei nostri, davvero contenti".