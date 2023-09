Ambiente, 150 scienziati a Siracusa per firmare la carta di Ortigia

Politica, crisi del capitalismo e crisi ambientale come facce della stessa medaglia Oltre 150 scienziati, esperti di transizione ecologica, riconversione energetica, a conclusione della XIV conferenza nazionale dei sociologi dell'ambiente, a Siracusa, hanno approvato la "Carta di Ortigia", con la quale si richiama tutta la comunità scientifica all'impegno e alla partecipazione. Tre giorni per affrontare temi complessi come clima, beni comuni, biodiversità, cibo, desertificazione, migrazioni, pace, siccità e suolo. Presenti, tra gli altri, Brent M. Haddad, professore di studi ambientali dell'Università della California, Santa Cruz; Massimo Scalia, scienziato e leader del movimento antinucleare; Aurelio Angelini, sociologo dell'ambiente; Mario Salomone, segretario della rete mondiale di educazione ambientale; Enrica Morlicchio dell'Università di Napoli, Carlo Carboni del Politecnico delle Marche. L'iniziativa è stata insignita da Sergio Mattarella con la medaglia di rappresentanza del Capo dello Stato. Gli scienziati rilevano "l'assenza di una visione critica e strategica nelle misure adottate dalle istituzioni per affrontare le molteplici sfide del nostro tempo" e puntano a riprendersi "quel ruolo di intellettuali attivi che non si accontentano dell'accademia, di descrivere e indagare sui fenomeni, ma che si organizzano per contrastare gli effetti negativi della duplice crisi che abbiamo studiato e, ora, stiamo denunciando con grande chiarezza". Il mondo sta oggi affrontando due enormi crisi: economica (inflazione, bassi salari, povertà, sovrapproduzione, diminuzione dei profitti) ed ecologica e climatica. L'ultimo scenario elaborato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, sia 2030 che al 2100, disegna un futuro sempre più drammatico".

Per gli scienziati la crisi economica "stac ontinuando ad avere devastanti effetti immediati su milioni di persone, quella ambientale sta producendo conseguenze baltrettanto gravi", scrivono nella Carta di Ortigia. "Il futuro - concludono - ci sottopone un dilemma: cambiare rapidamente rotta nelle politiche economiche globali e locali o rassegnarci a tentare di porre rimedio alla drammatica accelerazione del cambiamento climatico, all'avanzamento esponenziale dei disastri generati dalle attività antropiche che distruggono, attraverso un loro uso sconsiderato, le sempre minori risorse naturali disponibili".