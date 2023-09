Lirica italiana ed europea per l’apertura della stagione Asam al Teatro Comunale di Siracusa

Si è aperta con un Galà lirico la sessantesima Stagione concertistica dell’Asam. Applausi a scena aperta, domenica sera al Teatro Comunale di Siracusa, per l’Orchestra da camera Orfeo diretta da Domenico Famà. In un concerto tutto dedicato al Melodramma italiano ed europeo, il soprano Giulia Mazzara e il baritono Gianni Giuga sono stati i solisti di una serata memorabile dedicata ai maestri dell’Opera. Con la Sinfonia da Norma, in apertura, le note di Vincenzo Bellini, dopo molti anni, hanno riecheggiato tra la platea e i palchi dello splendido teatro siracusano, saturando di soavi note la volta pittorica del Mancinelli e i parapetti del Nicolini.