Nuovo Call Center da domani all'Asp di Siracuusa

Dal 20 settembre il numero del Call Center unico dell’Asp di Siracusa cambia da 0931 484848 a 0931 312525.

Nell’ottica di migliorare il servizio offerto al pubblico tramite il Call Center unico utilizzato dal CUP, dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dal Centro Gestionale Screening, l’Asp di Siracusa ha implementato un nuovo software di gestione del Call Center che conferisce al servizio la possibilità di gestire tutti i servizi aziendali più utilizzati dai cittadini. Ne dà notizia il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra.

La voce guida indirizzerà l’utente verso la sezione prenotazioni e disdette, per prenotare o disdire una prestazione, verso l’Ufficio relazioni con il pubblico, per ricevere qualsiasi informazione, e verso il Centro gestionale screening per l’adesione alla campagna di prevenzione dei tumori della mammella, dell’utero e del colon retto, fornendo anche la possibilità, a seconda del motivo e dell’urgenza della chiamata, di lasciare un messaggio vocale per essere ricontattato senza più la necessità di attendere in coda.