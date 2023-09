Turismo, a Palermo 20 buyer di 10 Paesi per Giornata Mondiale con Santanchè

Missione a Palermo per una ventina di buyer di dieci Paesi (India, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Kazakistan, Ungheria, persino Ucraina) e del Nord Italia. Il 26 e 27 settembre prossimi incontreranno al San Paolo Palace, in modalità b2b, gli operatori turistici siciliani interessati a mettere a punto pacchetti dedicati per rispondere a una domanda di vacanza alternativa, sostenibile, più legata alle eccellenze dell'arte, della cultura, del territorio e dell'enogastronomia, nonché della salute e dei percorsi termali e del benessere. L'iniziativa si svolgerà nell'ambito della Giornata mondiale del turismo, che quest'anno coincide con i 50 anni della Logos e con i 25 anni di Travelexpo-Borsa internazionale dei turismi. L'iniziativa palermitana, con l'intervento della ministra del Turismo, Daniela Santanché, di ritorno dalla missione in Cina e in Corea del Sud, e di altre importanti cariche istituzionali, proporrà anche seminari per le imprese, dedicati a ricettività diffusa e affitti brevi, turismo delle origini, nuove destinazioni come borghi e comunità, ospitalità del lusso, intelligenza artificiale, incentivi e bandi, credito e finanza d'impresa.

Inoltre, sarà distribuito un volume, curato dalla redazione di Travelnostop.com, sugli ultimi 25 anni di turismo in Sicilia e sulle prospettive future. "Sarà lo spunto - spiega Toti Piscopo, patron della Logos - per confrontarci con i governi nazionale e regionale, con istituzioni, esperti e imprenditori, sulle prossime strategie da adottare per il turismo siciliano in funzione del post-Covid e dei cambiamenti climatici che hanno modificato il modello tradizionale di vacanza. Oltre ad affrontare gli atavici problemi delle infrastrutture, del caro voli e del miglioramento delle strutture e dei servizi - prosegue -, è necessario prendere atto anche di una concorrenza mediterranea che compete su esperienzialità, innovazione, fruibilità dell'ambiente e delle risorse culturali e naturali, persino sul comparto dei viaggi di salute e benessere. In poche parole - conclude Piscopo - , per mantenere e aumentare le quote di mercato occorre adesso un'offerta che comprenda soggiorni più ricchi e più lunghi, di fatto quell'allungamento delle stagionalità che, se gestito in ottica di sinergie e di sistema, potrà portare maggiori vantaggi a tutti gli attori della filiera".