"Lampedusa all'Africa?", il vice sindaco Attilio Lucia: "Meritiamo rispetto"

"Cedere Lampedusa all'Africa? No non siamo costretti a sopportare tutto. La pazienza ha un limite. Lampedusa merita rispetto. Salvini dica subito la sua e intervenga contro chi attacca i lampedusani che da 30 anni fa quello che non fa l'Europa e continua ad accogliere con pazienza e generosita'". Cosi' il leghista vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, dopo che ieri un militante della Lega a Pontida si e' presentato con la scritta "Blocco navale subito! Cedere Lampedusa all'Africa".