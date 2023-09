Università, disegno di legge della Dc per sostegno economico agli studenti

Un finanziamento per garantire il diritto allo studio a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso universitario in Sicilia. È il disegno di legge presentato dai 5 deputati della Democrazia Cristiana all'Ars, fortemente voluto dal segretario regionale Stefano Cirillo e la cui stesura ha visto la partecipazione degli avvocati MarcoTraina, responsabile dipartimento giustizia Dc e Laura Abbadessa. "La Democrazia Cristiana mette al centro il tema dei giovani, è doveroso dare loro la possibilità di sentirsi liberi di scegliere e indipendenti economicamente sin dal periodo universitario - dice Cirillo - L'obiettivo principale del ddl è quello di poter dare un sostegno affinchè i giovani sicilian irimangano nella propria terra a studiare fornendo indirettamente risposte a tutte le loro famiglie. Bisogna garantire il diritto allo studio a tutti, la cultura e l'istruzione sono la base per la costruzione del futuro". Si tratta di un prestito, erogabile fino ad un massimo di 10 mila euro all'anno, che verrà concesso dagli istituti bancari e di credito che aderiranno a tale iniziativa. Gli interessi sul prestito verranno garantiti dalla Regione Siciliana attraverso l'Irfis. Il prestito verrà restituito al momento in cui lo studente troverà una occupazione lavorativa e verrà pagato con rate mensili prelevate direttamente dal salario. Tempi di rimborso e numero di rate verranno distribuite nell'arco di dieci anni dalla fine del corso di studio.

(Nella foto il segretario della Dc in Sicilia, Stefano Cirillo)