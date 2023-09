Alarm phone, 52 migranti in difficoltà a largo della Libia

Un gruppo di circa 52 persone in pericolo nelle acque internazionali al largo Libia. A rilanciare l'allerta e' Alarm Phone. Sono partiti da Bengasi e chiedono soccorso urgente. "Le autorita' sono avvisate e chiediamo il salvataggio immediato in un luogo sicuro", afferma l'organizzazione che lancia l'allarme anche per 24 persone in difficolta' che "hanno chiamato una volta e dopo sono spariti. Sono scappati dalla Libia e non conosciamo il loro destino attuale, poiche' le autorita' non condividono alcuna informazione".