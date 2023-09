Siracusa, ladro colto in flagrante dai poliziotti: finisce in carcere

Nell’ambito di una massiccia campagna di rafforzamento di controllo del territorio, voluta dal Questore Benedetto Sanna e finalizzata a prevenire i furti ai danni degli esercizi commerciali in particolare modo nelle ore serali e notturne, nelle prime ore della mattinata odierna, agenti delle Volanti hanno arrestato, in flagranza del reato di tentato furto aggravato e danneggiamento, un quarantatreenne, siracusano, già noto alle forze dell’ordine.

In specie, i poliziotti sono intervenuti in un esercizio commerciale, sito in via Luigi Spagna, dove trovavano la serranda divelta e un buco nella porta d’ingresso.

Introdottisi all’interno, sorprendevano il ladro che veniva bloccato, tratto in arresto e condotto in carcere.