Acate, il Castello dei Principi di Biscari si veste a festa con una collettiva d'arte internazionale

Una Collettiva d’Arte internazionale dai grandi numeri. E’ la manifestazione “Coloriamo il Castello dei Principi di Biscari con la Pace” nell’ambito del progetto “Biscaris Sports &Artists in Love”. Saranno infatti oltre 75 gli artisti italiani e quelli provenienti da Georgia, Ungheria, Russia, Francia, Malta, Slovacchia, Austria e Finlandia, che dal 23 al 30 settembre daranno vita all’iniziativa coordinata da Roberto Guccione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “La Via dell’Arte”.

“Il Castello dei Principi di Biscari – afferma il sindaco Gianfranco Fidone - ha contribuito allo sviluppo del centro urbano e da quella struttura, simbolo della nostra città, vogliamo ripartire per sviluppare diversamente, attraverso l’arte, il nostro territorio”.

“Con questo evento culturale – dichiara l’assessore Giuseppe Raffo - vogliamo dimostrare agli artisti che verranno, ed ai visitatori che attendiamo, che la nostra città può essere accogliente e sempre appetibile”.

“Ovunque organizziamo le nostre collettive - sottolinea il direttore maestro Roberto Guccione - cerchiamo di colorare di bellezza le strutture che ci accolgono e di promuovere il territorio attraverso l’arte che è conoscenza completa dell’uomo”.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione, arricchita anche dalla presenza del soprano Tanya Carbonero e del musicista Marco Guccione, è stato l’impegno del generale della Guardia di Finanza in quiescenza Vincenzo Raffo, acatese doc.

Hanno annunciato la loro presenza Riccardo Milici, ambasciatore della Liberia, Vincenzo Canzonieri, anatomo patologo, Giuseppe Marino, pneumologo, Valerio Martorana, presidente della Confederazione Mondiale Ex Allievi Don Bosco, Concetta Puccia, ginecologa e Angelica Ausilia Giadone, fotoreporter.

La. cerimonia di presentazione, in programma per le 17 di venerdì 23, sarà curata da Valerio Martorana e Valentina Maci.