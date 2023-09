Belvedere Siracusa, alla Biblioteca parte il progetto "Legami" di LanoTerapia

Giovedì 21, alle 18, alla Biblioteca Belvedere – piazza Eurialo 16/18 – si terrà l’incontro di apertura delle attività della Biblioteca con un evento di particolare importanza: la dottoressa Giusy Scandurra e Annamaria Motta, presidente dell’associazione Acto Sicilia, presenteranno assieme a Salvo Gennuso, il progetto “Legami” di LanoTerapia. Ogni giovedì ci si incontrerà in Biblioteca a Belvedere per “fare la maglia” e costruire delle coperte che saranno poi esposte in una Installazione pensata per il territorio di Belvedere a Siracusa. Il progetto fa parte di un’iniziativa che ha alla base la diffusione della conoscenze per la prevenzione del tumore ovarico, mission specifica dell’associazione Acto che, per l’occasione, regala alla Biblioteca 50 gomitoli di lana che saranno utilizzati per il laboratorio.

Durante l’incontro, svolto alla presenza dell’Assessore alla Cultura Fabio Granata, saranno illustrate le linee guida delle attività e dei progetti pensati dallo staff della Biblioteca per la stagione 2023/24, incentrate sulla acquisizione di pratiche e di strumenti volti alla costruzione di una consapevolezza non solo sociale e culturale, ma anche di costruzione di percorsi di formazione finalizzati alla prevenzione di malattie comuni. “La Biblioteca Belvedere – dice l’Assessore Granata - alza il livello della sua attività sul territorio stringendo sempre più i legami con le altre realtà culturali e fornendo ai cittadini nuove occasioni di crescita culturale. Questa è il compito che ci siamo dati come Amministrazione, di contribuire alla valorizzazione dei territori grazie al lavoro delle biblioteche e alla funzione svolta dalla lettura.”