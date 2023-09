Siracusa, il consigliere Greco (PD): scuola Regina Margherita in stato di abbandono

Denuncia del consigliere comunale del PD di Siracusa, Angelo Greco, sulle condizioni in cui versa il plesso scolastico Regina Margherita, dell’Istituto Comprensivo. “Raiti". "La gran parte dei servizi sanitari, suddivisi nei due bagni della scuola, - afferma Greco - non sono utilizzabili; cortile interno pieno di erbacce; estintori scaduti, la cui ultima manutenzione ordinaria è stata fatta nel dicembre 2022, con scadenza maggio 2023. Inoltre, fuori la scuola vi sono rifiuti non raccolti ed erbacce che hanno bisogno di essere potati. Purtroppo, nonostante il grande lavoro che fanno le lavoratrici e lavoratori del plesso, vi è un senso di abbandono da parte dell’amministrazione, per una scuola che invece rappresenta un punto di riferimento per tutte quelle famiglie della zona e non, che portano le loro figlie e loro figli li.

Invito quindi l’amministrazione comunale a prendere seri provvedimenti per migliorare le condizioni strutturali della scuola e, di conseguenza, le condizioni di lavoro e di apprendimento di tutti i fruitori del plesso. Serve, dunque, un rapido e radicale cambio di passo da parte dell’amministrazione comunale sulle politiche scolastiche, che deve conoscere maggiormente le condizioni delle scuole di pertinenza ed essere più vicina e a lavoratrici e lavoratori e alle famiglie delle bimbe e bimbi, conoscendo i vari problemi e risolverli".