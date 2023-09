Ragusa, la mitica "Pantera" della Polizia torna al Museo storico di Roma

L’auto storica della Polizia di Stato Alfa Romeo 1900 Super TI Speciale saluta la provincia di Ragusa e rientra al Museo storico di Roma. E’ stata una settimana intensa, quella appena trascorsa, per la storica Alfa Romeo 1900 Super TI Speciale del 1957 della Polizia di Stato, richiesta dal Questore Dr. Vincenzo Trombadore al Dipartimento della Pubblica Sicurezza per partecipare alla XXVI edizione dell’Autogiro della Provincia di Ragusa organizzata dal Veteran Car Club ibleo. L’auto proviene direttamente dal Museo delle auto storiche di Roma dove sono custodite le auto celebri, le mitiche “volanti” e moto dagli anni ’30 a oggi, in un percorso che passa in rassegna i momenti più significativi della società italiana attraverso le auto e le moto della Polizia di Stato esposte in un padiglione dell’ex Fiera di Roma, in via dell’Arcadia 20.

Proprio la “Pantera” per giorni ha circolato per le strade della provincia di Ragusa facendo rivivere ai cittadini ed ai tanti turisti ancora in vacanza un nostalgico ritorno agli anni ‘60.