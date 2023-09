Modica, conclusa con successo l'esperienza del centro estivo gestito dall'Anffas

Si è conclusa anche per il secondo anno l’esperienza del centro estivo gestito da Anffas Modica APS rivolto a bambini con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.

L’ iniziativa ha coinvolto sette minori che, tra giugno e settembre, hanno svolto tutti i giorni attività ludico-ricreative di vario genere: mare, piscina, fattoria didattica presso “La Fattorietta”, giochi di gruppo in sede ed uscite.

"Il progetto in questione - afferma il presidente dell'Anffas, Giovanni provvidenza - non è nato solo per intrattenere i bambini ma anche per dare sollievo alle famiglie in un momento critico come quello estivo, in cui le scuole sono chiuse ma molti genitori non sono ancora in ferie e quindi non sanno spesso dove portarli. Al contempo la frequenza di un centro fa sì che il bambino non venga “parcheggiato” ma che possa trascorrere il tempo in maniera ludica ed educativa al tempo stesso, lavorando sull’ autonomia e sulle competenze sociali, sulle capacità mnestiche e di discriminazione. Inoltre, abbiamo avuto modo di constatare come, nel territorio, ci sia un vuoto di servizi destinati a bambini ed adolescenti nel periodo estivo; ecco perché, qualora fosse possibile, auspicheremmo un sostegno pubblico in caso di ripresa, per poter alleggerire il carico economico sulle famiglie. Dagli ottimi risultati ottenuti riprenderemo a lavorare per offrire un servizio ancora migliore la prossima estate".