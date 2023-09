A Lineapelle Fair di Milano la cucina dello chef siciliano Carmelo Chiaramonte

Lo chef siciliano Carmelo Chiaramonte firmerà la cucina del ristorante Four Tastes all’interno di LINEAPELLE Fair, la più importante rassegna internazionale dedicata ai settori di pelli e tessuti, in programma a Rho FieraMilano dal 19 al 21 settembre.

Coerentemente con i temi di LINEAPELLE, quest’anno fortemente incentrati non solo sul futuro del mercato e dello stile e sul valore dell’artigianalità, ma anche e soprattutto sulla necessità dell’innovazione green, Carmelo Chiaramonte porterà all’interno dello spazio ristorativo una cucina interamente costruita attorno ai concetti di sostenibilità, circolarità, stagionalità, attraverso un lungo viaggio tra i piccoli produttori, che unirà come lungo un filo invisibile la Sicilia a Milano.