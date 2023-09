Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il Modica ospita il Real Siracusa

Ottavi di finale di Coppa Italia “grandi firme”. Al “Vincenzo Barone” questo mercoledi alle 15.30 scenderanno in campo Modica Calcio e Real Siracusa che, dopo due giornate di campionato, guidano a punteggio pieno la classifica del girone B e si daranno reciproco filo da torcere per proseguire il percorso in Coppa Italia.

La gara del “Vincenzo Barone” sarà utile anche a dare minutaggio agli atleti, riconoscendo il valore degli avversari, puntando alla gestione delle energie in vista della terza giornata di campionato.

Per mister Giancarlo Betta il turno di Coppa Italia potrà rappresentare l’occasione per provare i nuovi innesti, quali Angelo Azzara, che ha già ben figurato nella trasferta contro la Rocca Acquadolcese, e Matteo Manfrè. Gare come questa, ad inizio stagione, rappresentano comunque test importanti per creare coesione e amalgamare al meglio i gruppi.

“E’ una gara che arriva presto e ci mette di fronte ad una squadra che ha dimostrato di essere in forma con due vittorie in due uscite stagionali – dice mister Giancarlo Betta -. Anche noi abbiamo ottenuto lo stesso risultato ma dobbiamo continuare a lavorare e restare concentrati per migliorare ogni giorno. Nel gruppo ci sono ragazzi nuovi che devono entrare nei nostri schemi e questi impegni sono importanti per raggiungere determinati obiettivi. Il primo sarà mostrare quanto di buono viene fatto in allenamento, ma sarà il risultato a dirci se avremo lavorato bene o meno”.