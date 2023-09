Migranti, anche gli hotspot di Pozzallo e Ragusa vanno verso il collasso

Ci sono 275 minori non accompagnati a Cifali, struttura di Ragusa vicina al comune di Comiso e considerata una sorta di succursale dell'hotspot di Pozzallo dove attualmente sono ospitate 575 persone. Da Pozzallo, domani dovrebbero partire 100 migranti, assegnati a strutture dell'Abruzzo. I trasferimenti sono costanti ma procedono a rilento anche per la difficolta' di reperire pullman. Altri 168 migranti sono stati accolti, invece, a Modica nell'area recentemente attrezzata, ex Asi, tra Modica e Pozzallo. Tra le persone che hanno lasciato l'hotspot, ci sono i componenti di due nuclei famigliari: sono stati indirizzati ai Centri di accoglienza straordinaria, presenti sul territorio ragusano