Siracusa, turismo. Già al lavoro la troupe televisiva di "Italia Avventura"

È già al lavoro a Siracusa la troupe di Italia Avventura, il programma dedicato alla divulgazione culturale e alla promozione turistica che ha deciso di dedicare due puntate a Siracusa con un “tour fuori porta” a Palazzolo Acreide. Un progetto articolato che mette in vetrina il patrimonio storico-culturale, paesaggistico ed enogastronomico e che riesce a trasformare ogni tappa in evento social così da accrescere l’effetto promozionale dei territori.

Tutto questo è stato presentato stamattina in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura e al Turismo di Siracusa, Fabio Granata, dal sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, dalla sua vice e assessore ai Beni culturali, Nadia Spada, dal produttore del programma, Michele Di Stefano, dalla delegata di produzione, Daniela Formica, e dal regista Luigi Simone Veneziano.

Italia Avventura si presenta come il primo Travel shows turistico italiano con l’ambizione di proporre un racconto che vada oltre le immagini patinate per spaziare ad aspetti meno conosciuti e che sfuggono all’offerta tradizionale.

«Abbiamo deciso di partecipare alla produzione di questo programma attraverso la nostra Film Commission – ha detto l’assessore Granata – per l’attenzione che rivolge ai contenuti ma anche alle aziende che operano nel territorio e che perpetuano le nostre tradizioni nei più svariati campi. Siracusa è un brand turistico affermato ma oggi abbiamo l’esigenza di attirare sempre più viaggiatori e non semplici turisti. C’è la necessità di raccontare i territori con leggerezza ma arricchendo i contenuti».

Conduttrici del programma, nella veste di viaggiatrici, sono Annalisa Giannotta e Ilaria Stilliano che si gioveranno della competenza di tre guide: Carlo Castello per Siracusa, Sara Curcio per Palazzolo e Marco Mastriani per la parte paesaggistica.