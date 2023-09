Ragusa Ibla, al Teatro Donnafugata la stagione di prosa: si inizia il 27 ottobre

Tra musica e prosa è in arrivo la nuova stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Il cartellone contiene sette appuntamenti in doppia replica, che, da ottobre ad aprile, porteranno sul palco del teatro ragusano diversi grandi artisti. Come sempre le direttrici artistiche, Vicky e Costanza DiQuattro, hanno pensato ad una programmazione di altissima qualità, che tra note e versi offrirà agli affezionati spettatori serate intense da vivere con emozione.

Si inizierà venerdì 27 e sabato 28 ottobre con il divertente spettacolo clownesco “Troppe arie” del Trio Trioche, tre veterani del concerto comico, Franca Pampaloni al pianoforte, Nicanor Cancellieri al flauto traverso e Silvia Laniado soprano lirico.