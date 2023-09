Scherma Modica: porte aperte al Palamoak per il 40º corso scolastico gratuito

Al PalaMoak a Modica Alta, prende avvio una settimana di “porte aperte” tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20, per la presentazione della quarantesima edizione dell’ormai tradizionale Corso Scolastico Gratuito di scherma. Sarà l’occasione per visitare la Sala e i suoi numerosi trofei, conoscere i maestri, toccare con mano le armi delle tre discipline della scherma: fioretto, spada e sciabola; assistere agli allenamenti degli atleti agonisti, oltre che ad iscriversi al corso che prenderà il via l’ultima settimana del mese. Il Corso Scolastico di Scherma, in forma totalmente gratuita, organizzato come sempre con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Modica è rivolto agli alunni delle scuole elementari della città dai 7 ai 10 anni e si svilupperà per tre ore in due appuntamenti settimanali fino al mese di dicembre. Durante il corso i bambini seguiranno un percorso di educazione motoria di base e di avviamento alla scherma in forma ludica. Sotto la guida esperta di maestri e tecnici qualificati sarà data la straordinaria opportunità di conoscere ed apprendere i primi rudimenti di questa affascinante disciplina sportiva che ha portato la prima medaglia d’oro olimpica nella provincia iblea. Accanto al Corso Scolastico le porte del PalaMoak si apriranno per il corso “Pulcini”, riservato ai bambini di 5/6 anni con attività psicomotoria e di ludoscherma. Corsi promozionali sono anche riservati alle categorie paralimpiche, con disabilità fisiche (con la scherma in carrozzina) o visive (con la scherma per ipo e non vedenti). Come ricorda il claim della campagna promozionale, la scherma non è solo uno sport… ma qualcosa di più, una scuola di vita e di valori autentici. La scherma è prima di tutto rispetto delle regole, rispetto per gli altri (avversario, arbitro, il proprio maestro) e soprattutto rispetto per sé stessi. La scherma è una lunga tradizione, un’eccellenza del nostro paese e della nostra città di cui andar fieri. La scherma è passione, allena lo spirito di sacrificio e la tenacia, la scherma è valori che si apprendono e si portano con sé per tutta la vita, la scherma è integrazione vera per tutte le categorie di atleti. Una palestra che forma uomini e donne, uno sport che sicuramente fa diventare campioni nella vita, e qualche volta anche in pedana.