Aveva addosso gioielli rubati, denunciata a Siracusa per ricettazione

A seguito di un’attenta verifica effettuata presso un esercizio commerciale adibito alla compravendita di oggetti in oro, agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno denunciato una donna di 54 anni per il reato di ricettazione.

In specie, i poliziotti hanno approfondito la segnalazione di una donna che aveva riconosciuto presso la vetrina di un compro oro dei monili appartenenti alla propria madre rubati tempo addietro.

I riscontri d’indagine hanno consentito di identificare la denunciata come colei che aveva venduto al compro oro i gioielli.

Sono in corso approfondimenti d’indagine per capire se la cinquantaquattrenne ha venduto altri oggetti preziosi in questo od in altri esercizi commerciali della città.

