Sgravo sul bollo auto, disegno di legge all'Ars del Pd

Dare la possibilità al contribuente di ottenere un rimborso parziale della tassa automobilistica versata alla Regione per un veicolo del quale non si ha più il possesso a causa di un furto o per avvenuta rottamazione. È l'obiettivo di un disegno di legge depositato dai deputati del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana, che vede come primo firmatario il deputato Nello Dipasquale. Il ddl, che conta due articoli e modifica una precedente legge regionale, prevede un rimborso o una compensazione relativamente al periodo per il quale è stata versata la tassa ma non si è goduto del possesso del veicolo. Sia il rimborso che l'eventuale compensazione su una nuova targa saranno riconosciuti in misura proporzionale al numero dei mesi trascorsi senza il veicolo. "La proposta - commenta Dipasquale - è finalizzata a collegare maggiormente la tassa al suo presupposto che corrisponde alla circolazione del veicolo e non alla sua mera proprietà. Riteniamo queste forme di sgravio parziale degli strumenti per rendere più giusta ed equa questa forma di tassazione regionale".