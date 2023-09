Mattarella accoglie Steinmeier al Castello Maniace di Siracusa: immigrati e guerra nel bilaterale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, ha accolto al Castello Maniace di Siracusa il Presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier con la moglie Elke Büdenbender. Tra poco i due presidenti saranno impegnati nei colloqui bilaterali con le rispettive delegazioni al seguito.

Nel corso dell'incontro bilaterale al Castello Maniace di Siracusa, i due Capi di Stato hanno affrontato anche il tema della guerra in Ucraina. In particolare è stato infatti ribadito il sostegno economico, politico e militare nella prospettive di pace.

Immigrazione, Africa, rapporti bilaterali, l'Expo, gli ottimi rapporti tra Italia e Germania e la necessità di costanti momenti di consultazione. Sono alcuni dei temi, secondo quanto si apprende, trattati nel corso del colloquio bilaterale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier, al castello Maniace di Siracusa. Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la necessità di mantenere e rafforzare rapporti con Occidente e della transizione ecologica.

Nel pomeriggio al Teatro comunale di Siracusa si svolgerà la cerimonia di consegna dei 'Premi dei Presidenti' che riguarda i Comuni gemellati di Italia e Germania e promuoverne di altri dal carattere fortemente innovativo. Ortigia - già presenti imponenti misure di sicurezza dalle prime ore del mattino - sarà la cornice della prima giornata e non mancherà una passeggiata dei due presidenti nei vicoli dell'isola. La visita dei due Capi di Stato proseguirà con una tappa al Teatro Greco di Siracusa per assistere allo spettacolo Ulisse, l'ultima Odissea.

Domani i due capi di Stato si trasferiranno a Piazza Armerina dove visiteranno la famosissima Villa Romana del Casale, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Dopo aver sorvolato le aree colpite dagli incendi di questa estate, incontreranno i Vigili del Fuoco che si sono duramente adoperati per spegnerli. La visita si chiuderà con un colloquio tra Mattarella e Steimeier al quale - sempre a Piazza Almerina -seguirà una breve conferenza stampa. Infine, ma si tratta di una tappa altamente simbolica vist al'emergenza migranti, i due presidenti visiteranno anche il centro di accoglienza Don Bosco 2000. Sarà senza dubbio un'occasione per approfondire uno dei temi più caldi dell'agenda politica europea.