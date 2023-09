Calcio a 5, sabato è campionato: a Rosolini stracittadina tra Futura e New Handball

Sabato 23 settembre, c'è il fischio d'inizio per il campionato di C2 di Calcio a 5. Nel girone del Siracusano, sono 12 le squadre che si contenderanno il salto di categoria. La favorita al successo finale rimane l'Holimpia di Siracusa, ben attrezzata tecnicamente e senza problemi di natura economica. Nel girone D del torneo, tre sono le squadre di Rosolini. L'inizio del campionato si apre proprio con una stracittadina, tutta rosolinese, tra due squadre neo promosse: La Futura Rosolini C5 e la New Handball. La partita avrà inizio alle 19 e si giocherà al PalaTricomi.

Le due formazioni richiameranno al palazzetto il pubblico delle grandi occasioni con il risultato aperto per le squadre di Corrado Genesi e di Salvatore Scatà, trattandosi di un derby.

Il presidente della Futura, Daniele Giurato assicura che sarà una gara spettacolo, dove al di là del risultato, dovrà essere una festa di sport. "Siamo reduci da un campionato eccellente della passata stagione ed abbiamo fatto di tutto per essere competitivi anche in questa stagione - dice il presidente - Se avessimo avuto qualche risorsa in più - aggiunge - Giurato - potevamo essere favoriti per il traguardo finale. Ma va bene così, anzi mi corre l'obbligo ringraziare i tanti commercianti e imprenditori locali che credono nella Futura. Ci impegneremo al massimo sia per i tifosi, che per i nostri sponsor. Sabato andremo in campo per vincere".

La Futura è stata molto attiva sul mercato. Si è assicurata le prestazione dell'ex portiere dell'Arcobaleno Ispica, Flavio Caracausi, che ha giocato in serie B ed altri 5 giocatori con esperienza in C1: Raffaele Gennaro, Maicol Giuga, Luigi Ciccazzo e gli stranieri Achraf Zarouali e Mehdi Chakri.

(nella foto la Futura durante un allenamento fuori dal rettangolo di gioco)