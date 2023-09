Tendenze outdoor: ampliare le dimensioni della casa con una veranda hi-tech

Disporre di una casa con un giardino o un terrazzo permette di sfruttare l’outdoor per trascorrere momenti piacevoli.

Per vivere appieno lo spazio esterno in qualsiasi periodo dell’anno, è possibile valutare di aumentare le dimensioni della propria abitazione installando un’elegante veranda dotata di tutti i comfort, in grado di riparare sia dal sole che dalle intemperie.



A chi rivolgersi per ampliare la casa con una veranda?

Per procedere all’ampliamento della casa con una veranda è consigliabile rivolgersi a un’azienda specializzata come Akena Italy, realtà di riferimento del settore che propone strutture di design pensate per rispondere a qualsiasi esigenza.

Sia il progetto della struttura, sia la successiva installazione sono a cura di una squadra di professionisti altamente qualificati in grado di supportare il cliente durante la scelta della soluzione più in linea con le proprie necessità.

Le verande di Akena Italy sono in grado di integrarsi al meglio all’interno di qualsiasi contesto e, soprattutto, sono personalizzabili sotto ogni punto di vista: dimensioni, tipo di copertura (trasparente, opaca, ecc.), materiali e colorazioni, illuminazione naturale o artificiale, ecc.

La gamma di modelli è ampia, così come le varianti cromatiche. L’obiettivo, infatti, è creare una continuità tra l’edificio e la nuova struttura, riprendendo lo stile e la tonalità degli infissi, o ancora aggiungendo elementi decorativi – tra cui rivestimenti in finto legno – lungo il perimetro.

Dopo un sopralluogo iniziale, i progettisti si confronteranno con il cliente per definire le modalità di intervento nei minimi particolari e, al contempo, lo guideranno nelle decisioni più importanti per giungere al miglior risultato possibile.



Gli elementi da valutare nella scelta della veranda

A seconda della posizione scelta, l'installazione di una veranda può comportare anche dei vantaggi ulteriori, oltre all’aumento dello spazio abitabile, come la creazione di uno schermo efficace contro l’esposizione eccessiva di alcune aree della casa ai raggi solari in estate o alle intemperie in inverno.

Ciò favorisce il mantenimento di una temperatura stabile, a prescindere dalle condizioni climatiche, e un minore dispendio di energia, con conseguenze positive per l’ambiente. Anche il tipo di copertura può variare in base alle esigenze e può essere a 3 strati oppure a 4 strati a seconda del tipo di isolamento di cui si necessita.

È possibile scegliere anche il tipo di inclinazione del tetto – tetto dritto oppure spiovente – e i materiali utilizzati per la realizzazione della veranda: si va da una combinazione di pannelli isolanti dalla finitura opaca al vetro dinamico, che permette di regolare la quantità di luce proveniente dall’esterno tramite un apposito pulsante.

Anche la facciata può essere personalizzata scegliendo, per esempio, di decorare il sopraluce a seconda dei propri gusti. Per quanto riguarda gli infissi, invece, le finestre possono essere fisse oppure avere un’apertura scorrevole, fino a un massimo di 6 ante. Le porte, invece, posso essere a battente, creando comunque una continuità visiva con le vetrate presenti.

Per proteggere e isolare l’edificio dall’esposizione continua al sole, creando una copertura integrale della facciata, Akena Italy propone il modello Cosy, dotato di tapparelle elettriche frangisole orientabili che protegge l’ambiente dall’esterno e lo rende maggiormente sicuro.

Infine, l’azienda offre anche la possibilità di integrare luci a LED alla verande: si tratta dell’opzione ideale per chi desidera usufruire di tale spazio dopo il tramonto, per un aperitivo in compagnia o una cena con vista sul giardino.