Giovane chef di Floridia muore in un incidente stradale in Toscana

Un giovane chef di Floridia, che si era trasferito per lavoro in provincia di Arezzo, è morto in un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte. A perdere la vita, Giuseppe Martin Iannello, 27 anni, di origini floridiane ma residente nel Valdarno aretino (a San Giustino),

Era uscito ieri sera per un giro in moto con un amico, ma i due non hanno fatto ritorno. Il viaggio sulle due ruote si è interrotto al Borro, dove sono usciti di strada e sono finiti in un vigneto. Solo questa mattina sono stati ritrovati.

La prima a preoccuparsi era stata la compagna di uno dei due ragazzi. Non vedendoli tornare ha capito che qualcosa non andava e si è rivolta ai Carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Erano le 3 di notte. I militari dell'Arma hanno iniziato subito le ricerche coinvolgendo anche i vigili del fuoco di Arezzo.

Solo questa mattina, alle 9 circa, i carabinieri avrebbero ricevuto una chiamata che segnalava la presenza dei due ragazzi nel vigneto.

Ma cosa è accaduto ai due amici? Stando alle prime notizie, percorrevano la strada principale in sella a una moto da strada di grossa cilindrata quando sarebbero usciti dalla carreggiata. Gli accertamenti dei Carabinieri sono volti a chiarire le cause dell'incidente: da una disattenzione, all'attraversamento di un animale, le indagini al momento stanno battendo tutte le piste.

L'impatto sarebbe stato violento: Iannello ha perso la vita, l'altro è rimasto ferito.