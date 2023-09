Maugeri di Valverde, morto il prete ultracentenario

E' morto nella sua casa di Maugeri di Valverde (Catania) don Francesco Panebianco. Aveva 102 anni. I funerali saranno celebrati domani dal vescovo Antonino Raspanti, alle 16, nella parrocchia Santa Maria delle Grazie di Maugeri, dove è stato parroco per 50 anni, fino al 2013. Era il sacerdote più longevo della diocesi ed era stato ordinato presbitero nella Basilica Cattedrale di Acireale dal vescovo Salvatore Russo il 9 luglio 1944. "Qualche anno fa - ha detto il vescovo Raspanti - abbiamo ringraziato il Signore per il traguardo importante dei centoanni. E' stato un sacerdote che ha vissuto il suo ministero presbiterale in mezzo alla gente con il coraggio di testimoniare il Vangelo".