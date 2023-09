Forum Pace, Sicurezza e Prosperità Palermo ospiterà la IV edizione

Sarà Palermo ad ospitare la quarta edizione del Forum internazionale per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità che si svolgerà dal 17 al 20 marzo 2024. Il tema - lanciato oggi in concomitanza con la “Giornata internazionale della Pace” delle Nazioni Unite - è "L'impatto delle tensioni, dei conflitti e della guerra contemporanei sulle principali istituzioni internazionali. Potranno partecipare al concorso gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori di tutto il mondo.

Il Forum è un convegno annuale che riunisce studenti delle scuole superiori, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, supportati da accademici, militari e professionisti di pubblica sicurezza, operatori di pace, oltre che leader politici e amministratori, per esplorare le dinamiche della pace, attraverso un innovativo modello ibrido (on-line e in presenza) di discussione, ricerca, approfondimento e confronto esperienziale, fondato sull’analisi della “Pace positiva”.

IFPSP si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e ai valori che hanno reso le società pacifiche, sicure e prospere; far conoscere il “prezzo” della pace nel mondo e il ruolo che operatori e operatrici di pace e uomini e donne delle Forze Armate hanno svolto – e continuano a svolgere – nel porne le basi; incoraggiare a ripercorrere e commemorare gli sforzi e i sacrifici compiuti per realizzare, sostenere e migliorare la società.

La precedente edizione si è svolta lo scorso marzo a Piazza Armerina ed ha fatto registrare numeri record: 4 mila utenti online provenienti da 100 scuole di 50 diverse nazioni, 350 ospiti in presenza, tra autorità civili e militari, studenti, veterani e allievi ufficiali provenienti da 12 Paesi diversi (27 tra accademie e collegi militari). Tra questi, 30 allievi di scuole e accademie militari italiane e della Guardia di Finanza.

La quarta edizione continuerà ad essere coordinata dall’associazione no-profit International Forum for Peace, Security & Prosperity (IFPSP) in collaborazione con i ministeri della Difesa canadese e italiano e il Comando Militare Esercito Sicilia su delega dello Stato maggiore della Difesa.

Gli studenti potranno concorrere con video e saggi su uno tra i tre argomenti del 2024:

(1) Il mondo che cambia: cosa sta succedendo a livello internazionale?

(2) Le Nazioni Unite sono ancora rilevanti?

(3)Effetto dei conflitti, delle tensioni e della guerra su UE/NATO/Unione africana/altra Grande Alleanza.

Si potrà partecipare sino a venerdì 15 febbraio 2024 entro mezzanotte

Per iscriversi al concorso studentesco: InternationalStudentEssayandVideoContest-PSPForum(psp-forum.org)