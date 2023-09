Sanità, psicologo cure primarie: sì in Commissione bilancio all'Ars

Lo psicologo delle cure primarie in soccorso dei giovani

E’ stato approvato ieri in Commissione Bilancio dell'Ars, della quale fa parte l’Onorevole Ignazio Abbate, il disegno di legge che prevede l’istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie a disposizione dei cittadini ed in particolare degli istituti scolastici. La figura dello psicologo delle cure primarie è prevista a carico del servizio sanitario in numero di due ogni 50 mila abitanti. Il suo compito sarà quello di intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso.