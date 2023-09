Non ha la patente e fugge, la polizia di Avola lo blocca e gli sequestra l'auto

Agenti del Commissariato di Avola, in servizio di controllo del territorio, notavano un giovane, di 21 anni e conosciuto alle forze dell’ordine, che, alla guida di un’autovettura, alla vista della polizia, fuggiva ponendo in essere manovre altamente pericolose per il traffico veicolare e per i pedoni in transito.

I poliziotti, dapprima, si ponevano all’inseguimento del veicolo, ma poi desistevano per non mettere in pericolo i cittadini, vista la presenza di bambini che uscivano da una scuola.

Successivamente, gli agenti riuscivano ad individuare ed a bloccare il giovane che, al controllo, risultava senza patente.

Lo stesso è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per uso di atto falso, poiché la targa del veicolo risultava palesemente alterata, inoltre sono state contestate 6.000 euro di sanzioni amministrative per molteplici infrazioni al C.D.S..