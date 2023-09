Emergenza caldo nelle scuole di Catania, Consitalia si appella al sindaco

''Nelle scuole di Catania, alunni, studenti, e genitori stanno lanciando un accorato appello attraverso i loro rappresentanti di classe e un comitato di genitori: il caldo estivo all'interno delle aule rappresenta una vera e propria emergenza. Questa situazione critica ha portato a chiedersi se sia giunto il momento di definire una 'emergenza Caldo' a scuola proprio come è stato fatto negli scorsi inverni dall'Associazione dei Consumatori d'Italia Consitalia per l'assenza di riscaldamenti idonei ed adeguate''. Lo rende noto Fabio Micalizzi Presidente di Consitalia Catania. ''Una questione di sicurezza e benessere. Le temperature elevate all'interno degli edifici scolastici - aggiunge- non solo rendono difficile la concentrazione e l'apprendimento, ma possono anche avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di colpi di calore e affaticamento. È una situazione che non può essere sottovalutata''. ''Di fronte a questa emergenza - evidenzia- gli studenti e i loro genitori stanno chiedendo al Sindaco di Catania di assumere un ruolo di leadership. Sia un portavoce delle problematiche legate al caldo nelle scuole sia a livello regionale che nazionale, portando queste domande al Ministero competente''. ''È essenziale - conclude- individuare soluzioni concrete e immediate, considerando che il caldo in Sicilia potrebbe persistere per diversi mesi, come suggerito dalle previsioni annuali che indicano un aumento delle temperature già da maggio in poi''.