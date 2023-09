Avola aderisce alla 'Notte bianca dello sport": sabato in piazza Umberto I°

Anche Avola aderisce alla settimana europea dello sport (Ewos – European Week Of Sport). Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, si realizza annualmente dal 23 al 30 settembre e promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. “Con la mia amministrazione – dice il sindaco Rossana Cannata - abbiamo aderito con entusiasmo alla manifestazione che ci vede assieme ad Anci e al ministero dello Sport promuovere il ruolo dello sport nel creare benessere e costruire comunità resilienti”. Con l’assessore allo Sport, Fabio Cancemi, ad Avola si è deciso di realizzare assieme alle società e alle associazioni sportive locali una serie di appuntamenti e una notte Bianca dello sport per sabato 23 settembre in piazza Umberto I. Tanto divertimento per i bambini e ragazzi che potranno provare le diverse discipline tra pallamano, pallavolo, calcio, basket o avventurarsi nell’area equestre, nell’area mountain bike e sul tatami del judo. Intrattenimento nell’area truccabimbi ed esposizione di vespe e moto d’epoca, artigianato e da tanta musica, all’insegna dei valori dello sport.

(Nella foto l'assessore allo Sport, Fabio Cancemi)