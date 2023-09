Disagi all'aeroporto di Catania per un incendio: 6 voli atterrano a Comiso

Un incendio nell'area in cui sorge l'aeroporto di Catania-Fontanarossa ha causato ritardi nelle partenze e negli arrivi dei voli. L'incendio e' divampato, spiegano i Vigili del fuoco, in via Passo del fico, zona di grandi centri commerciali. Si tratta di un incendio di sterpaglie, sono state inviate due autopompe e un'autobotte. Sul posto è presente anche la forestale.

Dalle 14,45 sono stati diversi i voli che hanno accumulato dei ritardi nelle partenze, dovuti all'incendio che si e' sviluppato in via Passo del Fico, in prossimita' dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Ma anche per gli arrivi ci sono stati dei disagi a partire dalle 14,30. I voli provenienti da Roma Fiumicino nella fascia oraria interessata, delle compagnie Ita airways, Klm, Delta Airlines, Tarom, Air Portugal e Air Europa sono stati fatti atterrare a Comiso, aeroporto in cui è atterrato anche il volo della China airlines. Quattro voli, quelli di Easyjet Eurowings e Wizzair, provenienti rispettivamente da Parigi, Cologna e Venezia sono stati dirottati a Palermo come il volo Danish air proveniente da Lampedusa. I voli Ryanair provenienti da Bari e da Milano sono stati entrambi dirottati a Lamezia Terme. La situazione a Catania si sta normalizzando.