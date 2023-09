Fuoco sulla linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico: bloccato il traffico

Un incendio è divampato sulla linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico nei pressi di Montelepre in località Monte Palmeto.

Attualmente il traffico è bloccato.

Sono presenti anche squadre a terra e un Canadair. I pompieri hanno messo in salvo tre persone presenti nella propria abitazione che è stata l'ambita dalle fiamme.

Altro incendio nel comune di Villafrati nelle località di Montagnola e Gelsi dove sono impegnate due squadre vigili del fuoco e personale del corpo forestale e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un locale adibito a ricovero gregge, non ci sono persone coinvolte. Altro incendio a Lercara Friddi dove sono andati in fumo lungo la statale cinque ettari di vegetazione. Qui insieme ai vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono intervenuti anche i carabinieri. Intanto è stato spento il rogo a Bagheria.