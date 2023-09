Uno del branco di Palermo al Gip: "Non ho fatto niente, ero sconvolto"

È successo che abbiamo fatto. Cioè l'hanno fatto, l'hanno fatto i ragazzi". Addossa le colpe sui sei amici e tenta di ridimensionare il suo ruolo. Parla Angelo Flores, 22 anni, il maggiore dei ragazzi che, la notte del 7 luglio, hanno violentato una 19enne palermitana che, poi, li ha denunciati. I sette sono tutti in carcere per violenza sessuale di gruppo. Agli atti dell'indagine, nata dalla querela della vittima, sono stati depositati gli interrogatori di garanzia resi dagli indagati dopo l'arresto: tre finirono subito in cella, 4 vennero indentificati successivamente. Tra loro c'era anche un ragazzino che la notte degli abusi era minorenne. Angelo Flores, con cui la giovane aveva avuto una storia, non avrebbe avuto rapporti con la 19enne, ma ha filmato gli abusi col cellulare. Il video, trovato nel suo telefonino, è una delle principali prove a carico del branco e ha consentito agli investigatori di arrivare ai complici e di definirne i ruoli. "È successo che abbiamo fatto. Cioè l'hanno fatto, l'hanno fatto i ragazzi", dice al gip. "Sì ero lì - risponde - Non stavo facendo assolutamente niente perché sinceramente ero sconvolto. Sette ragazzi sopra una ragazza sinceramente poteva essere anche mia sorella", ribadisce. Una versione, che è un tentativo di alleggerire la sua posizione, a cui, però, gli investigatori non credono. Intercettato dopo la denuncia il ragazzo usava ben altre parole per descrivere quel che era successo: "eravamo cento cani sopra una gatta, una cosa così l'avevo vista solo nei video porno, eravamo troppi e sinceramente mi sono schifato un poco, ma però che devo fare la carne è carne", aveva commentato in chat. Davanti al gip Flores, come i sei complici, ha sostenuto che la vittima "li avrebbe provocati" e ha fatto i nomi degli altri presenti. "Quel che abbiamo fatto è stata una cosa sbagliata",ha comunque ammesso. La giovane violentata da mesi è stata trasferita in una comunità e spesso affida ai social i suoi sfoghi. Il 3 ottobre verrà sentita dal giudice nel corso di un incidente probatorio e dovrà ribadire le sue accuse.