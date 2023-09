Portopalo entra nel Progetto Polis di Poste: nascerà un Centro servizi

Portopalo sarà sempre più vicina all'Europa, grazie al 'Progetto Polis' di Poste italiane. Nell'attuale sede chiusa per lavori di ristruttrazione, verranno offerti ai cittadini una serie di servizi che vanno dalla colonnina per la ricarica dell'auto elettrica, alla centralina per il monitoraggio ambientale. Inoltre verranno creati spazi esterni per fare cultura. Il progetto dovrebbe essre concretizzato entro il 2023 Con la creazione di uno Sportello Unico all’interno degli Uffici Postali si punta a una serie di servizi per gli anziani. Polis delle Poste Italiane prevede la creazione di uno Sportello Unico all’interno degli uffici dei Comuni con meno di 15.000 abitanti, per un totale di circa 7000 Comuni su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del progetto, con il quale le Poste partecipano al Piano complementare al PNRR, è quello di favorire la coesione economica, territoriale e sociale. Soprattutto nei Comuni molto piccoli, spesso, i cittadini sono costretti a spostarsi per ottenere alcuni servizi, documenti e certificati. Si pensi all’impossibilità di rinnovare il passaporto. Ma si pensi anche che, in molti Comuni, non sono presenti uffici Inps o sedi territoriali dell’Agenzia delle entrate. A Portopalo è previsto l’arrivo non solo di Totem, ma anche di ATM di ultima generazione e di locker, ovvero quelle strutture che permetteranno di prelevare corrispondenza e pacchi a tutte le ore del giorno. Nei documenti di identità rientrano il Passaporto, la Carta d’identità Elettronica, il primo Codice Fiscale, il duplicato o la riemissione della Carta Nazionale dei Servizi, della Tessera Sanitaria e del Codice Fiscale e, infine, il duplicato della Patente. Nei documenti anagrafici rientrano l’anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza e residenza AIRE, stato civile e di famiglia, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporto di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile e contratto di convivenza. Per quanto riguarda i certificati giudiziari possono essere richiesti il Certificato Casellario Giudiziario e Atti Volontaria Giurisdizione. Nei Certificati Previdenziali rientrano il Modello OBIS/M, il Cedolino Pensione e la Certificazione Unica. Nei servizi regionali rientrano la Prenotazione su CUP Unico Regionale e l’Autodichiarazione esenzioni per reddito. Ancora non ci sono date certe, ma sicuramente il progetto prenderà il via nel corso del 2023.

V.C.