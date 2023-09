Monopoli - Catania solo 0 - 0, il Messina si fa rimontare dalla Turris: finisce 3 - 3

Messina e Catania pareggiano nel turno infrasettimale, di serie C. E se i rossazzurri hanno concluso la gara contro il Monopoli, sullo 0 a 0, recrimina il Messina che aveva in pugno il confronto con la Turris, nel finale i corallini sono riusciti a recupeare lo svantaggio ed è finita, 3 3. Buona occasione da gol per gli etnei allo scadere del primo parziale, quando Di Carmine ha costretto d una grande parata.

bIl secondo tempo è stato caratterizzato da pochi sussulti, anche se nel finale i biancoverdi sono rimasti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Cargnelutti per doppia ammonizione. Ma non è successo più nulla:

I peloritani sbloccano subito il punteggio: Emmausso si invola sulla sinistra5 serve Plescia, che si aggiusta il pallone in area e lo insacca. Spettacolare raddoppio di Frisenna, che realizza al 9’ con un imparabile destro da

lontano. Nel secondo tempo, il Messina combina il pateracchio. La Turris annulla lo svantaggio e porta a casa un punto.

SERIE C - GIRONE C - 4^ GIORNATA - 20/09

Benevento - Taranto 2-1

Brindisi - Monterosi 2-1

Latina - Casertana 1-1

Messina Acr - Turris 3-3

Sorrento - Avellino 0-1

Crotone - Cerignola 1-1

Foggia - V. Francavilla 0-0

Juve Stabia - Potenza 3-0

Monopoli - Catania 0-0

Picerno - Giugliano 4-0

CLASSIFICA: Juve Stabia, Turris 10 punti; Latina 8; Benevento Picerno 7; Cerignola, Potenza 6; Foggia 5; Avellino, Catania, Crotone, Giugliano, Taranto, V.Francavilla 4; Brindisi 3;

Casertana, Messina, Monopoli, Monterosi 2; Sorrento 1.

Casertana, Messina due gare in meno Brindisi, Catania, Monopoli, Taranto una gara in meno