Siracusa, sparò alle gambe ad ambulante di Ortigia: patteggia a 2 anni e 6 mesi

Ha patteggiato la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione Primo Garao, il 22enne siracusano arrestato dalla polizia di Siracusa con l'accusa di avere sparato contro un ambulante, nei pressi del mercato di Ortigia. L'agguato e' avvenuto nel giugno scorso ed in merito ai motivi che avrebbero spinto l'imputato ad armarsi sarebbero legati a degli screzi con altre persone, tra cui la vittima, in merito alla gestione di una barca. Ha anche rimediato una sanzione pari a 1800 euro e cosa piu' importante per lui e' a piede libero: l'unica misura cautelare e' quella dell'obbligo di dimora a Siracusa. La polizia, poco dopo l'agguato, e' riuscita ad identificare il 22enne grazie alle telecamere di sicurezza della zona, contestualmente e' stata scovata l'arma: una pistola Beretta 92, calibro 9, modificata.