Sbarcano dal traghetto con la cocaina: arrestati 2 fratelli a Pantelleria

I carabinieri di Pantelleria, e la Guardia di Finanza di tenenza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato due fratelli del luogo, rispettivamente di 28 e 20 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo delle persone in arrivo sull'isola, a insospettire in militari è stato il tentativo del più giovane, proveniente da Trapani con a seguito una bicicletta elettrica, di deviare il suo tragitto nascondendosi fra la folla di turisti. Nascosti all'interno della bici, nel telaio sotto sella e sotto manubrio, sono stati trovati tre involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 120 grammi. Estesa la perquisizione al domicilio sono stati scoperti altri 50 grammi di marijuana e sostanza da taglio tipo magnesite. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto rispettivamente all'obbligo di presentazione alla P.G. il 28enne e agli arresti domiciliari il 20enne.