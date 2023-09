Croce rossa, 400 migranti lasciano Lampedusa: hotspot quasi libero

Quattrocento persone, di cui 88 minori, hanno lasciato questa mattina l'hotspot di Lampedusa. A darne notizia è stato il vice segretario generale della Croce rossa italiana, Ignazio Schintu, incontrando i giornalisti all'interno del centro. "La situazione dei minori si va quindi risolvendo - ha spiegato Schintu -. Contiamo su un altro trasferimento previsto per domani, così da azzerare le presenze all'hotspot. Se tutto andrà bene, da domenica il centro dovrebbe avere pochissime persone". I trasferimenti saranno eseguiti con aerei e navi. Confermata la previsione formulata ieri sull'assenza di sbarchi nel weekend: "Non ci sono stati arrivi e non se ne prevedono per la giornata di oggi né per i prossimi giorni perché il mare sarà brutto".