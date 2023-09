Lo chef di Floridia morto in un incidente ad Arezzo: domani i funerali

Arriverà in giornata la salma dello chef di Floridia morto a 31 anni in un incidente stradale a San Giustino in provincia di Arezzo. Giuseppe Martin Iannello, così come tanti altri giovani aveva passato la sua fanciullezza a Floridia. Abitava nel rione di Vignalonga uno dei più popolosi del paese. Lo conoscevano un po' tutti e la mancanza di lavoro, quattro anni fa gli aveva fatto prendere la decisione di emigrare. Oltre ad essere uno chef, gli amici floridiani lo ricordano come un bravo pasticcere. La tragedia si è verificata nella notte di martedì scorso. Iannello insieme ad un amico aveva deciso di fare un giro in moto. Ma il veicolo è uscito fuori strada per cause ancora da accertare ed i carabinieri lo hanno trovato 12 ore dopo in un vigneto nella zona di San Giovanni Valdarno. Ancora in vita, ma ferito l'uomo che viaggiava con lo chef. Una vera mazzata per i genitori, la fidanzata Elisabetta e per l'unico fratello della vittima che oggi abita a Siracusa. Sarà possibile dare l'ultimo saluto a Giuseppe domani alla Camera ardente D'Agostino a Siracusa in viale Ermocrate 86 dalle 7,45 alle 8,45 . Poi alle 10 i funerali che verranno celebrati alle 10 nella parrocchia di Sant'Antonio di Padova, nel quartiere della Pizzuta a Siracusa,

L.M.