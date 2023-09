Cantina vinicola abusiva nel Ragusano, il Nas la multa e la fa chiudere

I carabinieri del Nas di Ragusa hanno chiuso una cantina vinicola abusiva della provincia che operava in assenza delle autorizzazioni sanitarie e amministrative, violando il cd. "pacchetto igiene": il servizio Sian locale ha disposto l'immediata chiusura dell'intera attività. La misura si è resa necessaria in quanto durante la verifica gli ispettori del Nas ed il personale dell'ICQRF hanno trovato 3.800 litri di vino, in parte già imbottigliato, privo di rintracciabilità e pronto per la commercializzazione sul web e destinati ad essere venduti ad alto prezzo a ristoranti ed enoteche di nicchia, anche del nord Italia.

Il vino è stato sequestrato amministrativamente e al titolare dello stabilimento sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 7.500 euro.