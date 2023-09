Lotta al crack, nasce a Floridia lo Sportello di 'Amici di San Patrignano'

«Uno sportello di ascolto e informazione sulle dipendenze, gestito dall’associazione Amici di San Patrignano Sicilia». Ad annunciarlo Tiziano Spada, deputato regionale del Pd, che stamattina ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Carianni, nella sala conferenze del Centro servizi di Floridia, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia di Siracusa.

Il parlamentare regionale ha avuto un ruolo significativo nella realizzazione di questo sportello che si inserisce nell’ambito dell’impegno che, sin dal suo insediamento, ha messo in campo contro la dipendenza da droghe «che oggi - spiega - distrugge la vita di tanti giovani e delle loro famiglie».

Il test antidroga a cui si è sottoposto per primo tra tutti i colleghi siracusani, la firma all’emendamento per avviare una capillare informazione sugli effetti devastanti provocati dal crack e un Disegno di legge in materia di prevenzione, cura e contrasto alle dipendenze patologiche, su iniziativa dell’intergruppo sul fenomeno del consumo di droghe negli adolescenti guidato da Ismaele La Vardera, ed elaborato con la collaborazione della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. «E questo Disegno di legge proprio martedì prossimo - ha anticipato durante la presentazione dello sportello - si comincerà a discutere in commissione Salute».

Queste soltanto alcune delle iniziative che vedono in prima linea Tiziano Spada che, tra l’altro, ha destinato parte della propria indennità all’associazione Amici di San Patrignano Sicilia, come comunicato da Eliana Chiavetta responsabile dell’associazione, per le diverse iniziative sul territorio.

«Iniziative ormai necessarie – per usare le parole del deputato regionale – e che nascono da un reale preoccupazione, il dilagare dell’uso di droghe, e di crack in particolar modo, tra i nostri giovani e l’abbassamento dell’età in cui si comincia».

I fatti parlano chiaro: «Quotidianamente mi confronto con le forze dell’ordine che, di fronte alla crescita di tale fenomeno, lanciano un grido di allarme perché la repressione soltanto non può e non deve bastare. Per questo – ha concluso Tiziano Spada – sono davvero felice del fatto che da oggi, nella nostra provincia, a Floridia per la precisione, ci sarà un luogo fisico dove i ragazzi e le loro famiglie potranno trovare ascolto e aiuto».