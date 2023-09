'Ippoterapia, arti e mestieri', una mostra al Palazzo di Città di Avola

Il progetto inclusivo “ippoterapia arti e mestieri” in “mostra” al Palazzo di Città ad Avola. Una mostra che racconta l’innovativo progetto sostenuto dall'amministrazione guidata dal sindaco Rossana Cannata in condivisione con l’associazione “Insieme per l’autismo onlus”, il Cia (Centro Ippoterapeutico Avolese), l’associazione Amac (Associazione Mediterranea arte e cultura) e la gastronomia ristorante Retrogusto, che in questi mesi ha visto protagonisti bambini, ragazzi e adulti con disabilità, autismo o altro tipo di svantaggio sociale. Tante attività, lavori, elaborati, produzioni e già oggi 22 settembre dalle 18.30 con un laboratorio aperto a tutti e fino a domani 23 settembre proseguirà la mostra che ha già visto la visita anche di tanti alunni e docenti.