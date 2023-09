Palermo, il Brass festeggia mezzo secolo di vita: cartellone di 'stelle'

La Fondazione The Brass Group di Palermo festeggia 50 anni di vita, un traguardo che rende questo Ente di produzione musicale unico nella diffusione dell'arte e della cultura musicale jazz. "Un ritorno alla memoria" annunciato con un'anteprima grazie alla stagione concertista Brass in Jazz per celebrare il cinquantesimo compleanno del Brass Group, che avverrà il prossimo 22 febbraio del 2024. Una festa in musica dedicata dalla Fondazione alle figure storiche, Manlio Salerno, Luigi Giuliana e Giangaspare Ferro che mezzo secolo fa diedero vita al Brass. Una delle maggiori realtà musicali nazionali, ideata dal Maestro Ignazio Garsia nel 1974 come gruppo di ottoni - da cui "The Brass Group e la sua Orchestra Jazz Siciliana è stata diretta dai più grandi direttori d'orchestra del mondo come Gil Evans, Frank Foster, Vince Mendoza e tanti altri ancora oltre ad aver accompagnato grandi nomi del jazz come Patti Austin, Billy Cobham, Carla Bley. La stagione si apre il 3 novembre con il concerto di Veronica Swift e l'Orchestra Jazz Siciliana. Nel cartellone, che porta la firma della direzione artistica di Luca Luzzu, importanti nomi del jazz internazionale che riprendono il tema della musica latino-brasiliana realizzata nel lontano 22 febbraio del 1974, quando il quartetto con Irio De Paula (chitarra), Ignazio Garsia (piano) Manlio Salerno (basso) e Afonso Vieira (batteria) inaugurava il nuovo jazz club di Via Duca della Verdura dove si sono esibiti centinaia di artisti tra i quali Charles Mingus o Chet Baker. Per tornare al cartellone il pianista Jorge Louis Pacheco (nella foto) sarà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia il 2 e 3 febbraio con l'Orchestra Jazz Siciliana. Altro artista inserito nel cartellone è il batterista Ignacio Berroa. E ancora le produzioni orchestrali con solisti quali Verona Swift che inaugura il 3 e 4 novembre, Antony Strong il 23 e il 24 febbraio, Fay Claassen il 12 e 13 gennaio 2024 e le canzoni d'autore italiane con Mario Rosini il 22 e 23 marzo. Tutti i concerti avranno un doppio turno alle 19.00 e alle 21.30 e doppio appuntamento. Tra gli artisti nel cartellone del Brass inJazz, anche il ritorno di Peter Cincotti in scena l'1 e 2 dicembre con lo spettacolo Palermo, ed ancora il 19-20 gennaio Daniele di Buenaventura Band'Union con Tango, il 15-16 marzo Kenny Garrett con Sounds from the Ancestors, il 5-6 aprile Kynga Glyk con Feeling, il 3-4 maggio Mozes Rosemberg trio con To Djang